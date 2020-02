„Je to udělané chytře," říká o DPH u piva poslanec Volný. Skopeček má tři sazby za chaotické

Chystané změny v DPH u piva splňují sliby v programovém prohlášení hnutí ANO, věří Volný. „Je to chytře udělané, prospěje to menším restauracím,“ dodává a zdůrazňuje, že cílem změn není zlevnit pivo pro zákazníky, ale dát prostor hostinským, aby se mohli rozhodnout mezi vyšší marží a rozdělením se se zákazníky.

Skopeček považuje současnou situaci za chaotickou a apeluje na ANO, aby si nejdříve ujasnilo, co má být výsledkem navrhovaných změn. „Pamatujeme si Andreje Babiše, jak držel transparent, na kterém bylo 'levnější pivo'. A ministryně Alena Schillerová ze stejného hnutí mluví o tom, že zlevnění piva nebylo cílem,“ podotýká opoziční poslanec.

„Právě proto je to formou snížení DPH, aby si hostinský mohl vybrat, jestli to promítne svým zákazníkům, nebo ne,“ objasňuje Volný. Podle poslance zákazníkovi nezáleží na tom, kolik z ceny piva tvoří DPH. Skopeček ale namítá, že je nesmysl, aby stejné pivo v restauraci a ve stánku o kus dál mělo daň z přidané hodnoty odlišnou.

Volný to zdůvodňuje nutným kompromisem. „Vy jste sami volali, abychom malým hospodám, které nevaří a nemají zisky z obědových menu, zlevnili DPH na pivo. My jsme to udělali a najednou je zle,“ konstatuje. Podle Skopečka v první řadě nemělo ANO uvalovat na malé podniky EET. Kdyby to neudělalo, nemuselo by nyní šachovat se sazbami DPH.