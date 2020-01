Pekarová Adamová: Situace kolem důchodů je průšvih, musíme lidem umožnit samostatné spoření

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová (ČSSD) ve svých úvahách o příští podobě důchodů pracuje s tím, že by se upravilo technické rozdělení nynějšího veřejného systému na dva pilíře: nultý se základním solidárním důchodem („minimální penzí“) a první se zásluhovou částí důchodu.

Tento přístup ale ve vysílání ČT24 zpochybnila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že nejde o reformu, ale jenom o „návrh, jakým způsobem rozdělit peníze“, aniž by zněla otázka, kde tyto peníze vzít, když důchodců přibývá na rozdíl od lidí v produktivním věku.

„Paní ministryně říká, že to musíme řešit daňovou reformou a až za pět let, v dalším volebním období. To je zříkání se odpovědnosti a totální alibismus,“ prohlásila Pekarová. „Co se týče důchodové reformy, situace se nedá nazvat jinak než průšvih.“

Vize TOP 09: Zisk z nižších odvodů jako základ pro spoření

TOP 09 podle své stranické šéfky navrhuje budoucnost penzí ve dvou složkách. „Jedna by byla z našich dosavadních odvodů, jakýsi základní důchod pro všechny stejný, důstojný, ale nikoliv tak vysoký, jak si představuje paní ministryně Maláčová na třetině průměrné mzdy,“ uvádí Pekarová Adamová.

Nižší výše státního důchodu by pak měla občany vést k tomu dobrovolně si spořit podle způsobu, který si sami vyberou. Motivovat by je mělo i osmiprocentní snížení odvodů, které TOP 09 s důchodovou reformou provazuje. „Pokud bychom je snížili a dali lidem víc vydělat, oni sami by se mohli rozhodnout, jakým způsobem si sami budou na své důchody spořit,“ soudí šéfka opoziční strany.

Do debaty o penzích před nedávnem vstoupil i premiér Andrej Babiš (ANO). V neděli prohlásil, že jejich zvyšování bude pokračovat bez ohledu na hospodářský vývoj. Není se podle něj třeba bát, že by kasa vyschla, protože s růstem mezd rostou i odvody sociálního pojištění. Varování ekonomů, že kvůli odchodu silných populačních ročníků do penze bude v budoucnu nutné počítat s propadem státních příjmů, premiér odmítl.