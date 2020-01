Rusko zastavilo dodávky ropy do běloruských rafinerií

Ruský provozovatel ropovodů Transněfť potvrdil, že ruské ropné firmy se teď dodávkám do Běloruska vyhýbají. Transněfť od nich tedy nedostala žádný požadavek na přepravu. „Od 1. ledna jsme od ropných společností neobdrželi žádný požadavek na dodávku do běloruských rafinerií. Tranzit přes Bělorusko ale pokračuje v běžném objemu,“ řekl podle agentury TASS mluvčí Transněfti Igor Děmin.

Přerušení dodávek ruské ropy do Běloruska či na Ukrajinu v minulosti často vedlo k zastavení dodávek suroviny do zemí, jako je Německo či Polsko. Evropská unie dostává asi deset procent spotřebovávané ropy právě přes území Běloruska. Severní větev ropovodu Družba vede do Polska a Německa, jižní větev přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.