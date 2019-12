Švýcaři zavírají jadernou elektrárnu a postupně od jádra ustupují. Novou výstavbu táhne Čína

Stavěla se pouhé čtyři roky, demolovat se teď bude patnáct let. K likvidaci jaderné elektrárny Mühleberg nedaleko švýcarského Bernu chce její vlastník – švýcarská energetická společnost BKW - využít stávající zaměstnance. Ti totiž podle něho nejlépe znají instalovaná zařízení a mají cenné technické znalosti. Společnost je kvůli tomu i přeškolí, jak plyne z informací zveřejněných na webu elektrárny Mühleberg. BKW si zároveň najala odborníky, kteří mají mezinárodní zkušenosti s vyřazováním jaderných elektráren z provozu.

Mühleberg byla jedinou švýcarskou jadernou elektrárnou, která neměla v době vzniku neomezenou provozní licenci. Kvůli problémům zaznamenaným během uvedení do provozu a některým zkouškám systémů nouzového chlazení prováděných ve Spojených státech fungovala od roku 1980 nejprve na základě série šestiměsíčních provozních licencí, které opakovaně prodlužovala.

Posléze měla licenci na rok a pak následovalo pětileté, sedmileté a desetileté prodloužení. Skončit měla původně už 31. prosince 2012, jenže koncem roku 2009 získala po letech neomezenou licenci.

Elektrárna Mühleberg měla podle původního plánu sloužit až do roku 2022 a počítalo se dokonce i s výstavbou nového bloku. To se už ale neuskuteční. Švýcaři se poslední dobou začínají stále více orientovat na větrné a solární elektrárny.

Provozovatel musí v souvislosti s koncem reaktoru počítat s nemalými částkami - podle účetní studie provedené v roce 2016 činí náklady na vyřazování z provozu přibližně 950 milionů franků (zhruba 22,1 miliardy korun za současného kurzu) a náklady spojené s likvidací 1,3 miliardy franků (asi 30 miliard korun).

Téměř 38 procent elektřiny ve Švýcarsku pocházelo do teď z jádra, přibližuje aktuální zpráva World Nuclear Industry Status Report, která se soustředí na nezávislé hodnocení jaderného vývoje ve světě. S průměrným stářím jaderné flotily ve výši 44,2 let patří Švýcarsko mezi země s vůbec nejstarším vybavením. Jeho další elektrárna Beznau 1 drží prvenství nejdéle komerčně provozované jaderné elektrárny na světě. Výstavba prvního bloku započala v prosinci 1964 a už po čtyřech letech byl uveden do provozu.

Celkem zemi zbývají ještě čtyři funkční reaktory, ale i jejich provoz chce v dalších letech ukončit. Od roku 2050 má být Švýcarsko kompletně bez jaderné energetiky - přeorientuje se na nové technologie a obnovitelné zdroje. Je to tak zcela jiná cesta než volí Česko. To plánuje výstavbu nového bloku v Dukovanech, protože jádro pokládá za čistý zdroj a cestu k uhlíkové neutralitě, kterou by podle Evropské unie měly její členské státy dosáhnout právě do roku 2050.