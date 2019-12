Balíky podané ve čtvrtek nebo pátek Česká pošta do Ježíška doručí, říká její šéf Roman Knap

Letos Česká pošta garantuje doručení do Vánoc u balíků, které jsou podané o dva dny déle než loni. Podle ředitele společnosti Romana Knapa to umožňují přijatá opatření. „Například doručujeme o víkendu, v pondělí 23. 12. opravdu jedeme do večera, dokud tam ještě nějaké balíky budou, abychom všechno vydali,“ vysvětluje Knap.

Garanci pošta rozděluje na dvě části: balík do ruky s doručením do Vánoc je potřeba podat nejpozději ve čtvrtek, na poštu nebo do Balíkovny stačí nejpozději v pátek. K nervozitě, že by Česká pošta balíky před Ježíškem dodat nestihla, není podle Knapa důvod.

„Na Vánoce jsme se připravovali v průběhu celého roku. Troufám si tvrdit, že i v minulém roce jsme je zvládli podstatně lépe než předminulý rok. A přípravy na ty letošní probíhají od léta. Není to tak, že hasíme požáry na poslední chvíli a hledáme řešení,“ vysvětluje.

Kvalita doručování se podle šéfa českých poštmistrů neustále zvyšuje a přiznává, že Česká pošta má sice stále problémy zejména ve větších nebo krajských městech, kde má k dispozici méně řidičů nebo se jí nedaří úplně naplnit počty pracovníků. Nicméně právě proto přijali další opatření, kdy například všichni řidiči jsou už vybaveni PDA, což znamená, že lze u nich zaplatit kartou.

„Do SMS, kde jsme změnili systém hlášení doručení, už uvádíme telefonní číslo přímo na doručovatele, na řidiče. Ti z toho ze začátku byli trošku rozčarovaní, protože dostávali hodně telefonů, ale nakonec si v tom našli systém. Zjistili, že než vyrazí na cestu, tak jim spousta lidí zatelefonuje a rovnou se s nimi domluví. A z těch 150 zastávek, které v tomto období mohou během jednoho dne mít, už vědí, kam má smysl se stavit a kde ne,“ vysvětlil Knap.