Češi mají při předvánočních nákupech zájem o tvrdý alkohol, který od ledna podraží

U cigaret by se měla sazba daně zvednout o deset procent. Podle ministerstva financí to bude na jednu krabičku minimálně 5 korun a 40 haléřů. Tabákové firmy ale už teď kalkulují se zdražením u průměrné ceny krabičky o 12 až 13 korun. Cigarety by tak místo současných devadesáti korun stály 102 koruny. Z této částky pak kuřák zaplatí na daních přes 76 korun. Zdražení se dotkne nejen cigaret, doutníků a cigarillos, ale i tabáku ke kouření.

V případě lihu se spotřební daň na půl litru čtyřicetiprocetního alkoholu zvedne z 57 na 64 korun a 50 haléřů. Třeba půllitrový tuzemák, který se prodává nejčastěji od 120 do 140 korun, se tak bude prodávat o osm až deset korun dráž. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.