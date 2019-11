Hazard si hledá další „oběti“ a cílí na sociální sítě, varovala před novým fenoménem ministryně Schillerová

„V roce 2016 byl prosazen nový revoluční zákon o hazardu z dílny ministerstva financí včetně zákona o dani z hazardu a troufám si říct a říkám to opakovaně, že jsme díky této regulaci, která před tím neexistovala, přestali být kasinem v srdci Evropy. Stačí si jen porovnat čísla,“ zdůraznila ministryně financí. Uvedla, že od roku 2012 klesl počet automatů na území Česka ze 74 502 na současných 36 471. Dále z 7542 heren a kasin jich zbývá 1276, tedy jen téměř pětina. „A to díky novým kompetencím celní správy a toho, že velmi účinně potírá oblast nelegálního hazardu. Tedy zavírá herny, které existují bez povolení, sbírá různé automaty po hospodách, například kvízomaty, které fungují bez reálného právního základu,“ vysvětlila Schillerová. Zmínila také to, že dnes už je řada měst bez hazardních provozoven: „Místo nich jsou tam knihovny, kavárny nebo další prostory, které slouží všem občanům.“ V registru vyloučených budou lidé v exekuci i pobírající dávky v hmotné nouzi Podle Schillerové se ale posouvá oblast opatření proti hazardu dál, zejména ve zřízení registru vyloučených osob. „Připravili jsme, notifikovali příslušné vyhlášky a na přelomu roku zveřejníme technickou dokumentaci a po Novém roce spustíme testování tak, abychom registr měli funkční v polovině roku 2020,“ řekla ministryně. Nových opatření je v něm hned několik. „Sám hráč se může označit, že chce být vyloučený. Pokud o to požádá a ve slabé chvilce by to chtěl vzít zpět, bude to moci udělat až za rok. Budou tam také zařazené osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi, osoby v exekuci. To jsou významné kroky, kam jsme se posunuli, aby těmto osobám bylo reálně bráněno stahovat do marasmu závislosti i své rodiny, které se tam pak ocitají nevinně,“ uvedla ministryně.

Podle ředitele odboru regulace hazardu ministerstva financí Martina Šaba by databáze vyloučených hráčů měla být propojená s informačními systémy ostatních úřadů, tedy třeba s insolvenčním rejstříkem či se systémy dávek ministerstva práce. Jakmile přestane platit soudní rozhodnutí, člověk přestane podporu od státu dostávat, nebo své dluhy splatí, z rejstříku se vyškrtne. Schillerová také zdůraznila, že k dnešku ministerstvo financí, které prostředí on-line hazardu hlídá, zablokovalo už 121 webových stránek. Tuto oblast by teď měla převzít celní správa. Účastníci konference poukazovali právě na setrvale rostoucí podíl online hazardních her na trhu. Už více než 45 % všech peněz vložených do hazardních her je vloženo v online prostředí. Jen u kurzových sázek na internetu vzrostl objem sázek mezi lety 2017 a 2018 o zhruba pět procentních bodů na 25 procent celého trhu. Podíl částek prohraných v online hazardních hrách pak stoupl o 7 procentních bodů, v roce 2017 připadalo z celkového objemu prohraných částek 22 % na online hazard, zatímco v roce 2018 už to bylo 29 %. „Aktuálně rostou všechny ukazatele týkající se online hazardního hraní, roste podíl on-line hráčů mezi patologickými hráči, největší problém představují on-line sportovní sázky. Problémovým hraním v on-line prostředí jsou ohroženi především mladí muži,“ uvedla národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová.