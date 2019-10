Stát chce z obchodního rejstříku vypustit adresy členů firemních orgánů

„Řešíme to teď s ministerstvem spravedlnosti,“ řekl v úterý na setkání se živnostníky v Olomouci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Jsme přesvědčeni, že trvalé bydliště nemá co do činění s podnikáním a může to být zdroj pro spekulace a vydírání,“ zdůvodnil návrh Havlíček.

MPO navrhuje, aby informace o adrese bydliště členů statutárních orgánů byla v obchodním rejstříku skryta. „Pokud někdo bude chtít si tuto informaci zjistit, tak si ji bude moci elektronicky vyžádat a dostane ji. Ale bude tam zapsán, že si ji vytáhl. Pokud by došlo k nějakému excesu či problému, tak ten dotyčný bude dohledatelný, že si domácí adresu vytáhl,“ podotkl Havlíček.