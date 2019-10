Černý čtvrtek utnul zlatá léta. Před 90 lety se z New Yorku začala šířit krize

Americká vláda zaujala ke krizi neutrální postoj a odmítala zasáhnout. Částečnou změnu postoje znamenal až nástup prezidenta Franklina Roosevelta a jeho program New Deal (Nový úděl), jenž počítal mimo jiné se zaměstnáním více než dvou milionů osob ve veřejných programech. Rooseveltův program ale mnoho ekonomů kritizuje, protože zvýšil daně, státní výdaje a regulace všeho možného. Ani nákladné programy na podporu zaměstnanosti se podle nich neosvědčily a Spojené státy se definitivně dostaly z krize až v době války, kdy ekonomika a průmysl přešly na válečný režim.

Následovalo „černé pondělí“ a „černé úterý“. Jen v první den krize bylo prodáno 13 milionů akcií, o několik dní později dokonce 16 milionů. Kurzy klesly až o 90 procent. Dow Jonesův burzovní index ztratil do poloviny listopadu podle údajů americké centrální banky polovinu své hodnoty a v létě 1932 se dostal na svou nejnižší hodnotu v historii – 41 bodů a 22 setin. Následky krize byly katastrofální. Mezi roky 1929 až 1933 vzrostla nezaměstnanost ze zhruba milionu a půl na téměř 13 milionů lidí, tedy až na 20 procent. Na vrcholu krize pak bylo v USA bez práce 16 milionů lidí. Tisíce podnikatelů, kteří si půjčili na zvyšování produkce, o kterou již nikdo nestál, bankrotovaly. Zavíraly se továrny a doly, ceny zemědělských výrobků se kvůli nadúrodě snížily o 50 procent a krize postihla i farmáře. Velkoobchodní ceny se zhroutily i v dalších sektorech hospodářství. Tisíce lidí skončily na ulici a kvůli krizi se údajně zvýšil počet sebevražd.

První investoři začali prodávat své akcie pár dní před krachem. V osudný „černý čtvrtek“ 24. října pak najednou zcela zmizely nákupní příkazy a spousta investorů podlehla panice. Každý se chtěl co nejrychleji zbavit akcií, které se minutu po minutě stávaly bezcenným kusem papíru. Burzu na Wall Street i její okolí proto zaplnily davy lidí. Příští den zasáhly zprávy o výprodeji na burze také evropské trhy a postaraly se o „černý pátek“.

Krize se z USA jako největšího světového věřitele rozšířila i do Evropy. V Německu bylo například bez práce přes šest milionů lidí, v Británii čtyři až pět milionů. Přibližně milion lidí byl podle odhadů bez práce na vrcholu krize v Československu. V Evropě expandoval nacistický režim, který se dostal k moci kromě jiného právě i v důsledku hospodářské krize.

Zásluhu na rozšíření krize do světa měly zčásti i kroky americké vlády, která zavedla drastická ochranářská opatření na dovozy do USA. V květnu 1931 totiž vstoupil v platnost Smoot-Hawleyův zákon, který vytvářel zásadní celní bariéry pro dovoz do USA a který byl posléze napodoben řadou dalších zemí, což zásadně ochromilo mezinárodní obchod a zhoršilo průběh krize.