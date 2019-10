Nekvalitně opravená silnice a neořezané stromy. Reportéři ČT byli u zakázek ve Středočeském kraji

Silnici druhé třídy poblíž Šternerka ve Středočeském kraji nechala krajská správa loni na podzim opravit za 3,5 milionu korun.

„Když se na tu silnici podíváme, tak rozhodně zde není dodržena rovinatost. Ta vozovka je křivá,“ uvedl vedoucí silniční laboratoře fakulty stavební ČVUT Petr Mondschein. Ukazuje i další sporná místa. Pak své poznatky shrne: „Životnost této opravy bude minimální.“ A doporučuje po zimě tento úsek znovu prozkoumat.

Opravu zadávala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která spadá pod úřad hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. Podle smlouvy, kterou mají Reportéři k dispozici, si u firmy DIPOS – silnice objednala opravu za 3,5 milionu korun.

Oprava neoprava, kvalita nekvalita

Dnes se ovšem liší názory na to, zda to opravdu klasická oprava byla.

„Byla to oprava a údržba komunikace,“ uvedl ředitel krajské správy Zdeněk Dvořák. Svůj názor má i firma DIPOS – silnice, která vozovku na objednávku krajské správy opravovala. „Jedná se o provizorní výspravu komunikace, která má zabránit tvorbě větších výtluků a výmolů, na které by si třeba řidiči mohli poškodit pneumatiky, kolo nebo dokonce nápravu. Lepší povrch by zajistila pouze zcela nová komunikace, případně nový asfaltový koberec,“ uvedl mediální zástupce firmy Jan Štoll.

Znalec Mondschein pak soudí, že tak jak byly práce provedeny, parametrům provizorní údržby neodpovídají.

Ředitel Dvořák trvá na tom, že oprava byla provedena řádně a kvalitně. „Potom, co tam proběhly reklamace, bylo měření.“ Podívat se na silnici přímo s reportérem Golisem odmítl. „Ale já tam nemusím jezdit, já vím, jak to tam vypadá.“

Starosta: Skáče to a je to hrbolaté

„Pokud jedete slušným autem, tak to jde, ale vždycky ten úsek, který opravili, cítíte, že je hrbolatý, začne vám to skákat. Pokud je to menší auto, cítíte to víc,“ hodnotí provedenou práci starosta obce Soběšín Jan Kaše (nez).

Také několik dotázaných řidičů nechtělo věřit, že tato silnice byla nově opravena. „To vůbec ne, absolutně ne,“ zní v reportáži.

Zastupitel Pánek: Je to nehospodárné

Nejde ovšem pouze o problém této silnice. Středočeští úředníci čelí kritice kvůli opravám silnic dlouhodobě. Jak ze strany odborníků, tak opozice. Například středočeský zastupitel Michael Pánek (ODS), který chce Jermanovou vystřídat v hejtmanském křesle, je přesvědčen, že špatný stav silnic, které má kraj na starosti, je důsledkem podivného hospodaření.

Pánek před dvěma lety zkontroloval, jak kraj nakládá s penězi na opravy silnic. Zjistil, že z celkových 5,5 miliard korun si tři miliardy mezi sebe rozdělilo – v letech 2014 až 2016 – sedm firem. Kraj podle něj kvůli jejich monopolu přišel skoro o 700 milionů korun.