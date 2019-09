USA dosáhly s Japonskem dohody o clu a digitálním obchodě

Obě země se koncem srpna shodly na důležitých prvcích dohody souvisejících se cly na zemědělské a průmyslové zboží a s digitálním obchodem. To vydláždilo cestu ke konečné dohodě. Ta by mohla být podepsána koncem tohoto měsíce, kdy se Trump zřejmě setká v New Yorku s japonským premiérem Šinzóem Abem při zasedání Valného shromáždění OSN, uvedla agentura Reuters.

Detaily dohody zatím nejsou známy. Očekává se, že Japonsko sníží cla na některé americké zemědělské produkty, jako je hovězí, vepřové, pšenice a mlékárenské zboží. Pro Washington mají zemědělské produkty vysokou prioritu. Američtí zemědělci se dostali v Japonsku do nevýhodného postavení, když Spojené státy odstoupily od Transpacifické obchodní dohody (TPP), která zahrnuje země jako Austrálii a Kanadu a která snížila cla na dovoz do Japonska z partnerských zemí.

Japonsko chce ujištění, že jeho auta nebudou podléhat clu

Vzhledem k tomu, že Spojené státy hrozily zavedením cel na dovoz aut, centrem zájmu bude to, zda Japonsko získá ujištění, že auta clům podléhat nebudou. Obchodní jednání vedl japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi a podle něj se očekává, že USA písemně slíbí, že nebudou zavádět dodatečná cla na japonská auta, upozornila agentura Kjódó.