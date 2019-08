I když padá úroková sazba, klesá o hypotéky zájem. Trh přichází o desítky miliard

Hypotéky jsou tak nejlevnější od loňského října, komentoval čísla analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Nelze podle něj vyloučit to, že průměrná sazba hypoték do konce roku klesne pod 2,5 procenta. Kvůli zhoršení mezinárodní ekonomické situace totiž světově významné centrální banky snižují úrokové sazby či jiné uvolnění měnových podmínek signalizují. V Dánsku se už objevila hypotéka se záporným úročením, kdy klient úroky za hypotéku místo splácení inkasuje, podotkl Kovanda.

„Z dnešního pohledu se nezdá, že by se sazby měly brzy navyšovat zpět ke třem procentům. S kroky k uvolnění měnové politiky ve světě výrazně klesly výnosy českých státních dluhopisů, jakož i pravděpodobnost, že budou v Česku do pár let výrazně vyšší sazby. Pro banky je tak portfolio kvalitně zajištěných úvěrů, u kterých mají šanci zafixovat si příjmy na delší období, natolik lákavé, že stupňují konkurenční boj i v obchodně klidných měsících,“ uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl.

Pokud jde o objem poskytnutých úvěrů, je letošní červenec ve srovnání s tím loňským velmi podobný, doplnil analytik společnosti ChytryHonza.cz Daniel Horňák. V minulém roce však sílily obavy klientů z říjnového zpřísnění podmínek, a proto byl o hypoteční úvěry vysoký zájem i v letních měsících. Hypoteční trh je tedy podle něj stabilní.