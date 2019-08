Důchodci mají potíže s rostoucími nájmy. Rada seniorů žádá po státu úpravu dávek na bydlení

V místech od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel pak 5413 korun a do 10 tisíc obyvatel 5117 korun.

Z důchodu seniorům zbývá denně třeba jen stokoruna, upozornil Pernes. Podle něj by dávka měla zohledňovat i nájmy v centru či na okraji města a využívat by se měly cenové mapy. Ty ministerstva práce a místního rozvoje zatím ale stále nemají.

Resort práce navrhl nahrazení dvou dávek na bydlení novým přídavkem. Doplatek by se zrušil, příspěvek by se přejmenoval a jeho vyplácení by se zpřísnilo.

Rada věří, že by přenastavená dávka lépe zohlednila situaci seniorů. Se zpřísněním pro ně ale nesouhlasí. Podle rady a sdružení by situaci pomohl řešit i zákon o dostupném bydlení a výstavba nájemních bytů. „Chybí jich tisíce, pokud by byly na trhu, tak by obrovský převis poptávky nad nabídkou neexistoval a ceny by klesly,“ řekl Pernes.