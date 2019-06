Leo Express přiveze z Číny vlaky za pět miliard korun, první dodávka má dorazit v létě

„Interiér jsme přizpůsobili pohodlí cestujících s plochami pro invalidní vozíky, kola a kočárky a zabudovanou wifi,“ uvedl hlavní designér a zástupce hlavního inženýra CRRC Čchen Si-chung.

Vlaky mají nízkopodlažní přístup a ukládací prostor pro zavazadla. Součástí vozů budou dětské oddíly. Stejně jako současné vozy Leo Expressu budou vlaky v černožlutých barvách. Všechny budou takzvaně hybrid-ready, což znamená, že by měly být schopny jezdit kdekoliv na středoevropské železnici.

Ještě týdny ovšem potrvá, než se vychytají nedostatky. Dohlížejí na to čeští technici. Zvykají si na jinou kulturu i přístup k práci. „Snaží se udělat všechno od začátku na sto procent, i když víme, že to není možné, protože všechno se musí upravovat,“ uvedl Aleš Zábojník z technického dozoru společnosti Leo Express.

Je třeba dávat také pozor, aby se detaily neztratily v překladu. „Tužka a papír to vyřídí vždycky. Někdy je to na první dobrou, jindy dvakrát, třikrát, a stále to není dobře nebo podle našich představ,“ popsal překážky v porozumění Petr Kopecký z technického dozoru společnosti Leo Express.