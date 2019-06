O půlnoci končí prodej třetí emise dluhopisů pro občany

Ministerstvo financí upozornilo, že do pondělí 17. června musí být peníze za dluhopisy již připsány na účtu. Obligace je možné si pořídit do pátečních 23:59 prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách Československé obchodní banky. Dluhopisy budou vydány 1. července.

Splatnost obligací je šest let. Průměrný roční výnos první emise byl 2,07 procenta. U druhé emise ministerstvo stanovilo průměrný úrok před zdaněním na 1,99 procenta. U třetí emise resort financí u tzv. reinvestičního dluhopisu stanovil průměrný úrok 1,91 procenta.

Vedle toho v rámci třetí emise úřad také nabídl nový typ dluhopisu, tzv. protiinflační. Jeho výnos je stanoven podle vývoje spotřebitelských cen a navýšen o marži 0,50 procenta ročně. Minimální úrokovou sazbu ministerstvo financí garantuje na 0,5 procenta ročně. Splatnost i tohoto dluhopisu je šest let. Tento typ je možné pořídit jen pomocí elektronického přístupu.

Všechny tři emise byly podle ministerstva tzv. testovací fází. O pokračování úřad rozhodne po vyhodnocení úspěšnosti projektu. Podrobnosti by měl resort financí oznámit na tiskové konferenci ve čtvrtek 20. června.