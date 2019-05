U rodičů zůstává bydlet skoro třetina mladých. Ostatní volí nejčastěji pronájem bytu

V pronajatém bytě žije osamoceně nebo s partnerem či partnerkou 25 procent mladých Čechů ve věku od 18 do 30 let. Další mají pronájem se spolubydlícím nebo v rodinném domě. Vlastní byt nebo dům má dohromady 23 procent mladých. U svých rodičů jich pak zůstává 31 procent. Vyplývá to u průzkumu realitní společnosti Residomo a agentury STEM/MARK. Podle 60 procent dotazovaných je ideální věk pro osamostatnění mladých lidí v průměru 22,5 roku.