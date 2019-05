Rodinné firmy jsou základem zdravé ekonomiky. Otevíráme cestu k jejich podpoře, říká Havlíček

„Rodinné firmy jsou základem zdravé ekonomiky. Jsou odolnější, jsou základem infrastruktury regionu, jsou základem zaměstnanosti v regionech, jsou nositeli původních produktů a tradic a obecně platí, že pokud se podaří předávat rodinné firmy na další generace, prospívá to společnosti, je více vybalancována vůči velkým korporátním hráčům,“ nastínil Havlíček.

Vláda nyní schválila definici rodinného podniku, a tak se podle Havlíčka Česká republika zařadila mezi osm zemí EU, které se rozhodly podporovat tento segment i na úrovni legislativního charakteru.

„Vytváří se možnost tuto část trhu intenzivně podporovat, i když to ještě neznamená, že to tak definitivně bude,“ uvedl. Mohl by například vzniknout jednodušší systém zaměstnávání rodinných příslušníků. „U nás je to dost komplikované, zatímco v zemích, kde to funguje, je to běžná a administrativně jednoduchá věc,“ poznamenal ministr.