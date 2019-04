Jiránek: Kolem čínských investic se u nás dělá velký humbuk. Pro Peking jsme trpaslíček

„V minulých letech se velká část investic týkala pouze různých nemovitostí, akvizic bez přidané hodnoty vytvoření pracovního místa nebo přinesení vědeckého výzkumu. Co bylo teď slíbeno, tedy 23 miliard během dvou let, je číslo průměrné vzhledem k investicím, co tady byly v minulých letech. Není to žádný bombastický nárůst,“ poznamenal Jiránek.

Obecně se nicméně podle místopředsedy hospodářského výboru dělá v Česku kolem čínských investic politický humbuk. „To, že u nás Čína neinvestuje, je tím, že jsme pro ně trpaslíček ve středu Evropy. Součet všech našich obyvatel je půlka největších čínských měst. Primárně teď investice míří do Afriky, kde nakupují nerostná bohatství a vliv na ně. To je pro ně prioritní, protože vědí, že nerosty, speciálně ty, které jsou spojené s elektromobilitou, jsou budoucnost. Ty v Česku nemáme, maximálně že by koupili Krušné hory a lithium,“ uvedl.

Podle Jiránka jen mobily a routery dovezené z Číny převyšují celý náš export

Pro Peking je tak podle Jiránka efektivnější v Česku prodávat za stovky miliard korun zboží. „Celkově se toho v Číně vyrábí ohromné množství, zpravidla levněji než u nás. Uvedu příklad, jenom mobily a routery se v loňském roce dovezly do České republiky za 90 miliard. A celkový vývoz z České republiky byl 56 miliard,“ přiblížil.

Negativní vyznění obchodní bilance se pak podle pirátského poslance nepodaří zvrátit tím, že by Česko víc prodávalo do Číny. „To spíš tím, že bychom začali Čechy mentálně učit více nakupovat české a evropské zboží. Je to těžké, ale věřím, že tohle by byla cesta,“ řekl.