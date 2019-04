Hanák: Očekával jsem, že Čína bude investovat v Česku hlavně do moderních technologií, a to se zatím nepovedlo

Myslel jsem, že obvykle jste létával s prezidentem Zemanem do Číny. Proč jste neletěl?

Jaroslav Hanák: Doba je jiná. Létal jsem prvních pět let. Teď za odměnu létá Hospodářská komora a Vladimír Dlouhý.

Říkáte to s troškou lítosti v hlase, malinko mi to tak připadá.

Jaroslav Hanák: Doba je taková. Nechme, jak to je.

Dobře, tak tu lítost tam cítím. Prezident Zeman se před touto návštěvou Číny vyjádřil na své poměry ne úplně obvykle kriticky směrem k výši čínských investic v Česku. Má pravdu?

Jaroslav Hanák: Má naprosto pravdu. Když jsme byli na těch prvních cestách čtyři pět let zpátky, tak když jsme se vraceli, byl samozřejmě velký optimismus. Nejdříve řeknu, co se z toho naplnilo, a to jsou letecká spojení. Dneska máme čtyři letecká spojení, devět linek týdně létá a pro turismus a státní rozpočet je to velmi dobrá zpráva. Co se týče ale investic, tak to moc dobrá zpráva není.

Pan prezident ale podle vás necítí nebo nemůže on se cítit trošku oklamán, protože velmi plédoval pro čínskou přítomnost v Česku, stal se jejím velmi viditelným, velmi vlivným zastáncem, navzdory svým kritikům. Zdá se, že těch peněz je opravdu výrazně méně. Tak možná i on je ve zvláštní pozici teď trošku.

Jaroslav Hanák: Tak pro něj je to hodně nepříjemné. Já jsem zvědav, o čem bude hovořit s hlavou Čínské lidové republiky. Ten slib byl někde kolem 200 miliard. Já jsem si schválně nechal vytáhnout, co je pravda. Pravdou je, že Čína investovala v České republice zatím 23 miliard a CzechInvest udělal do roku 2017 asi 18 projektů za 5,6 miliardy, a to je všechno.