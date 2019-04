Průměrná sazba hypotéky se v březnu snížila nejvýrazněji od roku 2015. Lepší úrok přilákal víc lidí

Jednatel poradenské firmy Capek&Co Michal Čapek v kombinaci se snížením úrokových sazeb očekává poptávku po hypotékách srovnatelnou s obdobím loňského podzimu, kdy většina klientů chtěla stihnout ještě mírnější podmínky pro její schválení. Dnes podle něj pro klienty přestává být problém sehnat část vlastních zdrojů.

„Použijí úspory, pomůže rodina, v některých případech se ještě stále dá využít stavební spoření jako doplňkový úvěr. Tempo růstu cen nemovitosti se zklidnilo a koupě vlastního bydlení je stále výhodnější než rostoucí ceny nájmů,“ podotkl.

Zlepší se mladým dostupnost?

Zpřísněná pravidla pro hypotéky by se mohla v budoucnu zmírnit pro mladé do 36 let. Česká národní banka v té souvislosti chystá novelu zákona. Kdyby prošla, mladí by si bez problémů mohli sjednat hypotéku až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti. A navíc by mohli na splátku dluhu vynaložit 50 procent ze svého měsíčního čistého příjmu, což je o pět procentních bodů více než teď.

„Je to chvályhodná snaha, jež má napravit dopady restriktivních kroků ČNB,“ uvedla ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Zhoršení dostupnosti se projevuje hlavně u mladých. Podle dat společnosti byla u lidí do 35 let v posledních letech mezi kupujícími nových bytů čtvrtina. Letos jich je sotva pětina. Hypotéku z nich čerpalo v minulých letech 70 až 80 procent, dnes kolem 60 procent.