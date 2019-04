Každý Čech loni vypil o šest piv víc. Pivovary vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů

Za zvýšením produkce stálo hlavně pivo určené na vývoz, u kterého se meziročně zvýšila výroba o 11,8 procenta. Tuzemská spotřeba piva se ale loni také zvýšila, a to o 2,9 procenta na 16,5 milionu hektolitrů. Znovu se ale snížil podíl konzumace čepovaného piva v restauracích a hospodách, podíl na celkové konzumaci klesl o dva procentní body na 36 procent.

„Rostoucí zájem o české pivo v zahraničí nás těší a stejně tak dobrý výsledek na domácím trhu. Naopak špatnou zprávou je pokračující přesun konzumace z hospod do domácností. To neprospívá naší pivní kultuře, ani české ekonomice,“ uvedl předseda svazu František Šámal.

Na Slovensko a do Německa šlo víc než milion hektolitrů piva

V exportu sílily destinace Slovenska a Německa, kam se vývoz zvýšil o 14 procent, respektive devět procent, do obou zemí tak šlo více než milion hektolitrů českého piva. Skoro o 60 procent se zvýšil vývoz do Maďarska. V zemích mimo EU posílil o 54 procent vývoz do Ruska, kam se tak vyvezlo 375 tisíc hektolitrů.