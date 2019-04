Zákazníci směnáren mají silnější pozici. Novela jim umožňuje odstoupit od smlouvy

Možnost odstoupit do tří hodin od provedení výměny peněz, to je hlavní změna, kterou od 1. dubna přináší novela zákona o směnárenské činnosti. Celkově pak má přinést posílení práv zákazníků a větší transparentnost do výměnných obchodů. Některé směnárny získaly v minulosti velmi špatnou pověst, byly opakovaně kontrolovány a pokutovány.