Ministerstvo práce chystá návrh růstu platů ve veřejné sféře. Zvednout by se měly od ledna 2020

„Připravujeme valorizaci platových tarifů od ledna. To největší poučení z vyjednávání z minulého roku je, že i přes veškeré proklamace se ukázalo, že finanční prostředky nedoputovaly tam, kam měly. Budu se zasazovat o to, aby částky šly do tarifů,“ řekla ministryně práce.

Jaký růst bude navrhovat, ale nechtěla upřesnit. „Představu mám, ale nebudu ji říkat, střelila bych se před vyjednáváním do nohy,“ dodala Maláčová.

Podle Schillerové vláda teprve povede s odbory jednání o růstu platů. S jakým růstem by mohl počítat návrh rozpočtu, nechtěla přiblížit. „Ta dohoda finální (s odbory) nepadne dřív jak v létě. Když teď řeknu číslo, tak mě z něho budete zkoušet další rok,“ řekla Schillerová. Návrh rozpočtu má předložit do konce dubna. Příští týden začne jednat s jednotlivými ministry o sumě pro jejich resorty.

Středula: Pro skromnost není důvod

Podle Středuly není pro skromné navyšování platů žádný důvod. Ekonomika sice zpomalila, ale stále roste. „Požadavek na růst platů pro rok 2020 rozhodně nebude vystrašený. Nemůžeme se smířit s tím, že se situace ve státní správě řeší tím, že se řekne, že už mají hodně,“ podotkl předák ČMKOS.

Poukázal na rozdíl v růstu příjmu poslanců a pracovníků veřejného sektoru. Nesouhlasí také s tím, že by se kvůli zpomalování růstu ekonomiky mělo začít výrazněji šetřit. „Říct o zemi, kde je predikce růstu HDP 2,7 procenta, že se blíží krize, znamená znejistit spotřebitele,“ míní Středula.

Platy ve veřejných službách a správě se zvyšovaly naposledy letos v lednu. Tarify vzrostly podle profesí od dvou do sedmi procent, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn.

Průměrný výdělek loni ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení dosáhl podle Českého statistického úřadu 36 296 korun. Zvýšil se o 9,9 procenta, tedy o 3260 korun. Průměrný výdělek v odvětví vzdělávání činil 31 393 korun. Zvýšil se o 10,7 procenta, tedy o 3024 korun.