Obchodní dům Máj koupila od Tesca společnost Amádeus Real. Chce ho přestavět

Podle historika architektury Rostislava Šváchy stavba obchodního domu Máj pohotově reagovala na výzvu, kterou v roce 1972 vyslal do světa projekt pařížského muzea Centre Georges Pompidou od průkopníků stylu high-tech Renza Piana a Richarda Rogerse.

Důvodem byla mimo jiné reakce Šváchy na to, že vlastník budovy (od roku 1996 Tesco Stores ČR) plánoval nejprve její demolici, poté rozsáhlou přestavbu. Ministerstvo kultury prohlásilo Máj za kulturní památku v říjnu 2006; je podle něj významným dokladem architektury 70. let 20. století, a to také v evropském kontextu, když navazuje na meziválečný funkcionalismus a předznamenává v interiéru pojetí stylu high-tech. Definitivní verdikt o památce padl v lednu 2007.