Tatra chce zaplňovat výklenky světového trhu. Její současný šéf se zaměřuje hlavně na disciplínu

Loni tedy došlo k poklesu vyrobených vozů, řekl Karásek, ale dodal, že je nutno počítat také přidanou hodnotu. Připomněl, že firma vyrábí mnoho variant a rozdíl mezi nejjednodušším a nejsložitějším autem je třeba až dvanáctinásobný.

Prozatímní ředitel také zmínil éru od roku 2013, kdy do automobilky vstoupili noví, čeští vlastníci (Jaroslav Strnad a René Matera ji získali v dražbě). Od té doby se firma snaží najít si novou pozici na světovém trhu. „Musí hodně investovat do technického rozvoje a budování trhu poprodejních služeb.“ Výsledkem by mělo být nalezení „výklenků na trhu“ vedle velkých hráčů. Ti vyrábějí velkosériově, jsou založeni na ekonomice z rozsahu, zatímco Tatra na menších sériích, či dokonce speciálech.

Po vstupu nových vlastníků a restrukturalizaci se podařilo produkci stabilizovat a z 800, 900 vozů ročně ji zvýšit na 1200 či 1300, uvedl Karásek.