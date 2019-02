Polská jatka budou sledovat kamery, změna bude schválena do konce března

Polské úřady nebezpečí hovězího pro zdraví a život člověka vylučují

Aféru s polským hovězím spustila tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už přišla o licenci k provozu. Na trh se podle agentury DPA dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU.

Hovězí podle Evropské komise směřovalo do 14 unijních zemí, včetně České republiky. Podle Státní veterinární správy (SVS) se do restaurací a ke spotřebitelům v Česku dostalo 137 ze zhruba 300 kilogramů hovězího dovezeného do Česka z problematického masokombinátu. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Ministr Ardanowski dříve uvedl, že jde o nahodilý případ, který však silně poškozuje pověst polských potravin.