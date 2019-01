Škoda Auto plánuje rozvoj v Číně a bude pokračovat v investicích. Zemana komentovat nechce

Význam Číny pro Škodu Auto je patrný i tím, že některé modely nabízí jen na tamním trhu. Příkladem je třeba malé SUV Kamiq, jehož prodej automobilka zahájila letos. Loni v listopadu pak oficiálně představila další čínské SUV Kodiaq GT. V budoucnosti by měly tvořit SUV vozy 60 procent prodejů Škody Auto v Číně.

Automobilka chce do roku 2020 zdvojnásobit dodávky čínským zákazníkům na 600 tisíc vozů ročně. Čína je od roku 2010 největším trhem Škody Auto, na tamní trh vstoupila v roce 2007.

V následujících třech letech se chce firma v Číně zaměřit na zviditelnění značky Škoda, investovat chce do komunikace i sponzoringu různých akcí. Důležitý bude příchod elektromobility, zde chce firma volit podobnou strategii jako na jiných trzích. Do roku 2025 plánuje Škoda celosvětově představit deset elektrifikovaných modelů, do roku 2020 pak 19 nových modelů s klasickým pohonem, pět z toho bude určeno pro Čínu.