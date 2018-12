Euforické nebo temné, ale vždy sváteční. Vánoce v letech, kdy se měnila historie

1921: Stromečky už svítí elektricky a je na nich sladký Orion

Ozdoby kromě těch ráže „co dům dal“ postupně přecházely k papírovým, plochým i trojrozměrným. Oblíbení byli především různí andělíčci, hvězdy nebo domečky, v Čechách vyráběné především na Železnobrodsku.

Ve dvacátých letech se začaly prodávat i ozdoby z umělé hmoty, konkrétně z celuloidu. Většinou měly podobu zvířátek nebo ovoce a na trhu byly až do padesátých let. Z cínu a mosazi se zhotovovaly skřipce, které na vánočním stromku uchycovaly svíčky. Za první republiky mívaly podobu kaprů, kytiček a hvězd.

Z drátu se pak pletly košíčky, jež se – po naplnění bonbony – také věšely na stromeček. Dřevěné vánoční ozdoby vyráběly dílny specializující se na hračky a betlémové figurky. Oblíbení byly i voskovaní andílci, z téhož materiálu se vyráběl i Ježíšek do jesliček.

Časté byly i ozdoby z vaty opět ve tvaru anděla, ale i ovoce, zeleniny nebo hub. Připevňoval se k nim drátek na zavěšení a k některým také zelené lístečky a nať z papíru nebo povoskované látky. V ČSR je začal vyrábět roku 1919 Antonín Svoboda ve své Výrobně vánočních okras v Kralupech nad Vltavou. Na trhu byly tyto ozdoby až do sedmdesátých let.

Od dvacátých let se v Česku už také používalo vánoční elektrické osvětlení firmy Osram, ale až do šedesátých let převažovaly voskové svíčky.

České Vánoce už v té době doprovází čokoládové figurky a čokoláda značky Orion (dnes součástí Zora Olomouc a celkově skupiny Nestlé). Na stromeček se zavěšovaly figurky, které se prodávaly v kolekcích velmi podobných těm stávajícím. Kolekce obsahovaly čokoládové, mandlové, oříškové, ovocné i fondánové bonbony balené ve staniolu a zdobené stuhami. Vyráběla je především Orionka, jejímž logem je od roku 1921 čtyřcípá hvězda navržená výtvarníkem Zdenkem Rykrem.