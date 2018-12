Realitní skupina miliardáře Vítka prodala v Japonsku dluhopisy za více než dvě miliardy korun

Technicky se podle E15 emise uskuteční během příštího týdne. „Transakce představuje historický milník nejen pro naši skupinu, ale i pro japonské dluhopisové trhy,“ citovaly Hospodářské noviny generálního ředitele CPI Martina Němečka. CPI Property Group se podle něj stala první evropskou realitní společností, která dokončila veřejnou nabídku dluhopisů v Japonsku.

Peníze získané prodejem hodlá firma po převedení na eura použít na splacení části úvěru od bank. „Například ČSOB, Komerční banka nebo UniCredit tak přišly předčasným splacením o peníze z úroků,“ uvedly HN.

Japonsko je zemí s jedněmi z nejnižších úrokových sazeb na světě. Za půjčku tamní vládě na deset let například nežádají investoři v současnosti žádný roční úrok. To zvyšuje jejich ochotu financovat půjčky firmám za nižší úrok než v jiných regionech. Dluhopis se splatností deseti let nabídla CPI Japoncům s ročním úrokem 1,995 procenta. Například český stát si na stejnou dobu půjčuje v korunách za více než dvě procenta, uvedla E15. Z tříletého bondu bude CPI vyplácet investorům ročně 1,414 procenta.

CPI se zaměřuje na nemovitosti

Realitní skupina CPI Property Group se zaměřuje na dlouhodobé investice a pronájmy nemovitostí zejména ve střední a východní Evropě. Většinovým akcionářem skupiny, která spravuje aktiva za osm miliard eur (přes 200 miliard korun), je Radovan Vítek.

Sídlo má společnost v Lucembursku a její akcie jsou obchodované na frankfurtské burze. V portfoliu má 418 nemovitostí, a to maloobchodních ploch, bytů, kanceláří, hotelů, biofarem, skladů a průmyslových budov. Skupina loni vydělala 16,9 miliardy korun, čistý zisk se tak meziročně zvýšil zhruba o 40 procent.