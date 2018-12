Živnostníkům by se mohl zdvojnásobit limit výdajových paušálů. Změnu podporuje i Schillerová

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Ze svých příjmů odečtou jako výdaj částku stanovenou příslušným paušálem. Odečíst ho můžou jen do výše stanovené zákonem.

Paušály se tak nyní dají využít jen u příjmů do milionu korun, když snížení hranice ze dvou milionů schválila sněmovna v minulém volebním období za koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podle předloženého pozměňovacího návrhu by se měly dát využít opět u příjmů až do dvou milionů, a to již za příští rok.

Ministerstvo vidí jako hlavní benefit snížení daňové zátěže

Návrh podporuje Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků. „Z pohledu osob samostatně výdělečně činných to lze označit za nejlepší legislativní počin roku. Výdajové paušály jsou jedním z nejlepších benefitů, které kdy mikropodnikatelé využívali a které skutečně významně snižují administrativní zatížení,“ uvedl předseda představenstva asociace Karel Havlíček.

„Vzhledem k tomu, že při příjmu nad jeden milion korun se ve většině případů podnikatel automaticky stává plátcem DPH a musí vést přehled všech svých výdajů i tak, hlavní benefit opatření nespatřujeme v úbytku administrativy, ale ve snížení daňového zatížení malých podnikatelů,“ poznamenala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Výpadek příjmů státního rozpočtu má podle ní vyrovnat náběh zbývající fáze elektronické evidence tržeb.