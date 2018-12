Katar opouští OPEC. Sílu, která svede z ropy udělat politickou zbraň

„Při večeři se sešel 'Rudý šejk' Abduláh Tárikí, saúdský ropný ministr, jeho venezuelský protějšek Pérez Alfonso, a klíčový kuvajtský, íránský a irácký představitel zodpovědný za ropný průmysl. Účastníci tajnosnubné schůzky se gentlemansky dohodli, že se zasadí o vytvoření propojených národních ropných společností, a stejně tak o změnu poměru dělby ropných výnosů z obchodu s největšími západními ropnými koncerny, takzvanými Sedmi sestrami,“ doplnil Kovanda.

Sedm sester tvořily Anglo-Persian Oil Company (dnes BP), Gulf Oil, Royal Dutch Shell, Standard Oil of California (dnes Chveron), Standard Oil of New Jersey (dnes ExxonMobil), Standard Oil of New York (dnes ExxonMobil) a Texaco (dnes Chevron).

I když arabský kartel vznikl s úmyslem hájit své zájmy tváří v tvář Sedmi sestrám, zpočátku byl přehlížen. Západním firmám to umožňovaly existující smlouvy. „S výjimkou situace v Íránu totiž ropa náležela právě ropným koncernům, nikoli ropným státům,“ vysvětlil Kovanda.

Embargo, které zahýbalo světem

Situace se však postupně měnila, zejména pak v sedmdesátých letech členské státy OPEC převzaly kontrolu nad svými nalezišti a drahocennou surovinu začaly využívat k prosazování svých politických zájmů.

Svou sílu OPEC ukázal v letech 1973 a 1974, když došlo na ropný šok v souvislosti s jomkipurskou válkou. Začalo to překvapivým útokem Sýrie a Egypta na Izrael, zahájený v den největšího židovského svátku 6. října 1973. Izraelcům se ale útočící státy podařilo zastavit, a to z velké části i díky dodávkám zbraní z USA.