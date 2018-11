Prezident Zeman jmenoval nové členy bankovní rady ČNB

guvernér - Jiří Rusnok (58; do června 2022)

viceguvernér - Mojmír Hampl (43; do listopadu 2018) *

viceguvernér - Vladimír Tomšík (44; do listopadu 2018) *

člen bankovní rady - Vojtěch Benda (43; do června 2022)

člen bankovní rady - Oldřich Dědek (64; do února 2023)

člen bankovní rady - Marek Mora (47; do února 2023)

člen bankovní rady - Tomáš Nidetzký (48; do června 2022)

*) ve funkci je vystřídají Holub a Michl; členové rady mají šestileté funkční období, jmenováni mohou být pouze dvakrát; novými viceguvernéry budou Mora a Nidetzký.