Stále více Čechů jezdí autem. A tak přibývají i kolony

Je to skoro pravidlo – v půl osmé ráno se plní auty i uličky mezi novostavbami, až to kousek od Berouna chvílemi připomíná rušnou silnici. Bývalo tu pole. Za posledních deset let tady ale vyrostlo 200 rodinných domů. „Jezdím do Prahy, takže padesát kilometrů tam, padesát kilometrů zpátky, každý den,“ říká jeden z místních.

Z levné dopravy těží obecně hlavně oblasti okolo velkých měst. Počet obyvatel středních Čech už se pomalu blíží k milionu a půl. Místní sem přivedly hlavně nižší ceny bydlení než v Praze a k tomu blízkost dálnice. Jednotlivé potůčky z vedlejších ulic se tady spojují – v plné koryto řeky.

A až šedesát procent nových aut si registruje firemní klientela. Několik se jich vrátilo z operativních leasingů po několika letech – a zřejmě půjdou dál do oběhu. Jsou to auta, která najezdí obvykle desítky tisíc kilometrů ročně.

„Nájezdy se určitě prodlužují, na trh se dostaly zahraniční firmy, které jsou zvyklé jezdit hodně. Průměrně to auto najezdí 39 tisíc kilometrů za rok, 40 tisíc,“ konstatuje ředitel rozvoje obchodu ALD Automotive Pavel Doležel.