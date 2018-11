Průmyslová výroba v Česku v září poprvé od března meziročně klesla, stavebnictví zrychlilo

Dle sezónně očištěných dat je tak letos v období od ledna do srpna slabší než za stejné období let 2016 a 2017. „Naposledy byl za dané období nižší v roce 2015,“ upozorňuje Kovanda. A dodává, že z dlouhodobého hlediska je výkon stále slušný, ztráta dynamiky je ovšem zřejmá. Bilanci negativně ovlivnil obchod s dopravními prostředky, ropou a zemním plynem.

„Pokud by korunu neoslabovala hrozba obchodních válek, silný dolar a turbulence na rozvíjejících se trzích, byl by výkon zahraničního obchodu Česku ještě slabší. Kromě posílení koruny pod její hodnotu z dob intervence České národní banky z let 2013 až 2017 nesvědčí českému zahraničnímu obchodu ani útlum a nasycování západoevropského trhu s automobily a hrozba divokého brexitu bez dohody,“ vysvětluje Kovanda.

Británie je jediným z klíčových obchodních partnerů Česka. Od ledna do září tam však směřovala z ČR citelné méně zboží. K poklesu došlo ještě ve vývozu na Slovensko, avšak tam se nejedná podle Kovandy o tak znatelný propad.

Bilance obchodu se v září zhoršila u ostatních dopravních prostředků a zařízení meziročně o 3,2 miliardy korun. U ropy a zemního plynu se prohloubil schodek o 2,5 miliardy korun kvůli rostoucím cenám surovin. Přebytek se snížil u strojů a zařízení a motorových vozidel. Příznivý vliv měl zejména meziročně nižší deficit obchodu se základními kovy.

Zahraniční obchod se státy Evropské unie skončil v září přebytkem 62,9 miliardy korun, který byl meziročně o 6,6 miliardy vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 11,8 miliardy na 48,1 miliardy korun.

„Očekáváme, že celková bilance zahraničního obchodu tento rok dosáhne 120 miliard korun. V roce následujícím by měla dále poklesnout na 80 miliard kvůli slábnoucí zahraniční poptávce a silnější koruně,“ odhaduje analytik Raiffeisen bank František Táborský.