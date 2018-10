Blíží se boj o státní rozpočet. Komunisté a Piráti zvažují podporu, očekávají ale změny

Komunisté žádají za podporu nejdůležitějšího zákona roku ústupky. Vláda by podle nich měla poslat víc peněz na bytovou výstavbu nebo pro sociální oblast. Přesuny by měly dosáhnout miliard korun.

„Směřovat to bude nejspíš do oblasti posílení dostupného bydlení,“ navrhuje ekonomický expert KSČM Jiří Dolejš. „Strukturu rozpočtu si chceme prostudovat. Myslíme, že se zlepšit dá a rozhodně neslibujeme předem, že naše hlasy jsou jisté,“ dodal.

Premiér věří, že podporu komunistů pro návrh rozpočtu získá i bez dalšího jednání. „Očekávám, že by KSČM mohla rozpočet podpořit. Myslím, že jsme to velice intenzivně projednávali a už bychom to neměli otvírat,“ myslí si Babiš.

Důchody, platy, investice

Návrh rozpočtu dnes počítá s tím, že průměrný důchod příští rok vzroste o 900 korun, což je nejvíce v historii samostatné republiky. Právě proto vzrostou příští rok náklady na důchody nejvíce ze všech státních výdajů, a to o téměř 38 miliard korun.