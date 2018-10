Stojí si za originalitou své tvorby. S uměleckými noži se prosadil i v USA a Kanadě

Nůž si nejdřív nakreslí na papír. Potom vytvoří šablonu. „Když si to celé nenarýsujete, když si to nevyzkoušíte, tak nevíte, jestli vám to celé bude pasovat. Tedy aby se čepel schovala do nože, aby pojistka měla dost místa,“ uvedl Tesařík pro pořad Byznys ČT24.

Jeden nůž vytváří zhruba měsíc

Po dvaceti letech jiné práce se teď věnuje činnosti pro radost. „Vstát ráno a pracovat do večera, ano, ale pokud vás to baví. To ale neuděláte mockrát za týden, protože pak už pomalu netrefíte odsud ani ven,“ vypráví ve své dílně.

Svoje dílo prezentuje Tesařík na prestižních výstavách. Dřív zůstávala polovina jeho nožů v Česku, dnes už jde většina do zahraničí, hlavně do Spojených států nebo do Kanady. A také do různých zemí Evropy.