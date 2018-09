Dominanci ruského plynu v Německu mohou narušit Spojené státy. Dodávat surovinu chtějí do čtyř let

Americké společnosti by mohly začít dodávat do Německa zkapalněný zemní plyn (LNG) nejpozději do čtyř let, uvedl v rozhovoru s německým bulvárním listem Bild náměstek amerického ministra energetiky Dan Brouillette. Dodávky z USA by mohly ohrozit pozici Ruska, které má nyní na dovozu plynu do Německa podíl kolem 60 procent.