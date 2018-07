Těžba dřeva na mnoha místech stojí. Nevyplatí se kvůli nízkým cenám

Hospodáři ale nechtějí prodávat pod cenou. Například Loketské městské lesy oproti původním plánům nechají v lese stát přibližně 9000 vzrostlých stromů. Dokud nevzrostou výkupní ceny dřeva v Česku, těžbu loketské lesy neobnoví. Předpokládá se, že se to stane až v příštím roce.

Dříví se prodává za méně peněz také kvůli jeho nízké kvalitě. Ve vyšší těžbě se odráží snaha podniku zpracovat kalamitní dřevo co nejrychleji. Podnik také zastavil u smrků a borovic úmyslné těžby zdravého, tedy dražšího dřeva.

Do zisku i tržeb Lesů ČR se negativně promítá významné snížení cen dřeva, kterého je kvůli kůrovci a živelním kalamitám na trhu velký přebytek.

„Loni se smrk nechal prodat za 2200 korun kubík, dneska se dá prodat za 1700 korun. Je to velmi razantní prudký pokles dolů,“ přibližuje vedoucí odbytu Městských lesů Hradec Králové Lukáš Hýsek.

Také odborníci radí vlastníkům lesa, aby zdravé stromy nekáceli. V opačném případě by prodělali.

Uplatnit ho chtějí při projednávání vládního daňového balíčku. Podle něj by snížení ceny za dříví na otop pomohlo vyřešit problémy s přebytkem dřeva kvůli kůrovci.

Zatímco výkupní ceny kulatiny v lese dál klesají, v prodejnách se stavebním řezivem to zákazník nepozná. „Zlevnilo dříví? V tuto chvíli jsme to jako firma nijak nepocítili, že by nějak zlevňovalo,“ uvedl zákazník v obchodu Miroslav Plašil.

Například u smrkových latí stál kubík v lednu zhruba 7250 korun, nyní je to o 350 korun víc. Ceny nahoru jdou hlavně u hoblovaného zboží, doplňuje prodejce stavebního řeziva Jan Novotný.

Ozdravění trhu přesyceného nabídkou by prospělo, kdyby zmizelo nekvalitní slabé dřevo. Pokřivené ceny dřeva na domácím trhu budou podle odborníků platit ještě tři až pět let, než se nabídka s poptávkou vyrovnají.