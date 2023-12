Po srážce nákladních vlaků v České Třebové je jeden zraněný člověk, poškozené vagony i lokomotiva

Nehoda se stala v části českotřebovského železničního uzlu, kterou železničáři označují jako vjezdovou skupinu, před šestou hodinou ráno. Vlaky po střetu částečně vykolejily, mimo koleje je lokomotiva dopravce IDS Cargo.

Podle webu Zdopravy.cz projel jeden z vlaků návěst Stůj a vjel do kolejiště, kde narazil do stojící soupravy. „Zraněna byla jedna osoba, kterou si do péče ihned po příjezdu převzala záchranná služba,“ uvedli hasiči.

Správa železnic uvedla, že provoz ve vjezdové skupině je zastaven. Osobní dopravu ale nehoda neovlivnila.