GIBS obvinila zkušebního komisaře kvůli obchodování se zbrojními průkazy

K trestné činnosti mělo podle GIBS docházet v období od srpna 2021 do února 2023. Žadatelé o zbrojní průkaz měli uspět v teoretické i praktické části zkoušky, i když se jí vůbec nezúčastnili. Komisař si za to údajně bral úplatky. „Ve dvou případech si za tuto službu měl říct o částku ve výši kolem 50 tisíc korun, u ostatních případů to byly jednotky tisíců korun,“ uvedla v tiskové zprávě Nguyenová.

„Policejní orgán GIBS zahájil trestní stíhání proti zkušebnímu komisaři z přečinů zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu v případě prokázání viny hrozí až pětiletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti,“ doplnila mluvčí inspekce.

Mezi obviněnými jsou také čtyři policisté, kteří měli za úkol dohlížet na činnost zkušebního komisaře. V minulosti byli tito policisté jeho podřízení a důvěřovali mu. Komisař dříve pracoval v odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policie Olomouckého kraje.

„Jednalo se o čtyři policisty, u nichž využil jejich nedbalý přístup při výkonu kontrolní činnosti, a tak měl proces zkoušek odborné způsobilosti zmanipulovat,“ vysvětlila mluvčí. Obviněni jsou z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a hrozí jim až rok ve vězení nebo zákaz činnosti. Sedm civilistů pak čelí obvinění z podplácení. „Celkem je stíháno 12 lidí,“ upřesnila pro ČT Nguyenová.