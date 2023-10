Podle ústavního právníka máme nejvíc svobody od vzniku republiky. Většina lidí to tak vnímá, potvrdila socioložka

Podle Hlaváčka v těch 105 letech nebylo moc kontinuity. „Je to dvacet let první republiky, pak od roku 1938 do roku 1989 dva protektoráty - nacisticko-německý a sovětsko-ruský. No a pak ta naše samostatnost po rozpadu sovětsko-ruského impéria a od roku 1993 samostatná Česká republika, což je přes všechny problémy velmi úspěšný projekt,“ konstatoval.

„Československá společnost se za těch 105 let velmi proměnila. Kdybychom měli hovořit o nějaké kvalitě občanské společnosti nebo naší demokracie, tak bych možná diváky trochu překvapil nebo šokoval, kdybych řekl, že těch posledních třicet let je to nejlepší, co jsme za těch posledních 105 let zažili,“ uvedl Hlaváček.

Antoš ale upozornil, že řada lidí v Česku má pocit, že jsou jim práva upírána. „Mluví se o tom, jak je společnost rozdělená, třeba i pokud jde o sociální kapitál, o vzdělání, o to, jak dostupné jsou právní služby pro jednotlivce. Pokud někdo neví, jak se sebou naložit a jak se ve světě orientovat, tak samozřejmě ani to právo mu nepomůže,“ uvedl.

Podle Tabery se při průzkumech ukázal pocit veřejnosti, že v oblasti práv a svobod se dnes má mnohem lépe než v minulosti. „Ale to, co si lidé pod svobodou slova přestavují, může mít samozřejmě různou náplň, ta je daná jednak subjektivním pocitem, ale je kodifikovaná v právu. Právo nám říká, kam až můžeme zajít,“ vysvětlila.

Tabery také upozornila na fenomén sociálních sítí, díky kterým se některým lidem stírá to, co je soukromé a co veřejné. „Všechno je zaznamenáváno, je to de facto veřejné, a pokud si nenastavíte dobrou ochranu svého účtu, je to velmi často dohledatelné,“ řekla.

Co se nejvíc podepsalo na české mentalitě?

Všechny události, které se za posledních 105 let staly, nějakým způsobem formovaly českou společnost. „Má to dvě roviny, a to je subjektivní paměť, osobní nebo rodinná, a také to, jak se o některých událostech píše ve školských učebnicích,“ řekl Hlaváček. Nejpozitivněji je podle něj vnímán rok 1989. „Státní svátek 17. listopadu se slaví asi nejspontánněji,“ dodal.

„Nepodceňoval bych roky 1938 a 1968, které v naší společnosti fungují velmi zvláštně, jako taková zvláštní výmluva. My se rádi stavíme do role nikoliv subjektu, ale objektu, třeba dokonce i oběti. To pro sebevědomý politický národ není úplně dobrá záležitost,“ míní Hlaváček.