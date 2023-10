Pětice psů dostala cenu Statečné psí srdce za záchranu lidských životů

„Na našem okrese dochází většinou před zimou k narušení rekreačních chalup, takže tento pejsek je velice zdatný obranář a vyhledávání osob mu nedělá problémy. Pachatelů v chalupách na místě činu má na kontě dost,“ poznamenal Mlejnek. „Zachytí pach a lokalizuje přítomnost dané osoby, i když je ukryta někde v mlází, na posedu nebo ve skříni. Konkrétní místo označí vytrvalým štěkáním do mého příchodu,“ dodal.

Exel krátce po desáté hodině večer v lesním terénu zareagoval, odběhl a štěkáním označil místo výskytu pohřešované ženy. Ta byla schoulená za stromem a v teplotách pod bodem mrazu oblečená pouze v nátělníku s dalším oblečením složeným vedle sebe. Na oslovení reagovala velmi slabým hlasem a neustále opakovala, že chce zemřít. Policisté nalezenou ženu předali zdravotníkům, kteří ji převezli do nemocnice.

Benny

Maltézský psík Benny se dočkal ceny v kategorii Záchranný čin neslužebních psů – laiků. Štěkotem upozornil na upadnutí své jednaosmdesátileté majitelky do bezvědomí. Ta utrpěla nedlouho po sobě několik úrazů, které nakonec vyústily v mozkovou mrtvici. Došlo u ní ke krvácení do mozku a hrozilo, že se udusí. Štěkot psa zaslechl bývalý manžel majitelky s manželkou, dokázali se dostat do bytu a nechat se Bennym dovést ke zraněné ženě.

Ošetřující lékař konstatoval, že pokud by žena ležela bez pomoci další tři nebo čtyři hodiny, zemřela by. Díky včasné pomoci vyvázla bez trvalých následků.

Kira

Cenu hlavního partnera ankety si odnesla kříženka bull plemene Kira. Fenka zažila u bývalého majitele těžké týrání, například ji věšel za obojek na hák, snažil se ji oběsit, bil ji, pokusil se ji vyhodit z okna a topil ji v misce s vodou. Muž nakonec skončil ve vězení a Kira v útulku. Nová majitelka vzala fenku na několik náročných operací vážně poškozené přední tlapky, díky kterým může žít plnohodnotný život, ačkoli bude trpět doživotně bolestmi.

Kira chodí s novou majitelkou, která se věnuje pomoci obětem domácího násilí, do práce a působí jako terapeutický pes. Podle slov majitelky dovede například rozmluvit týrané děti, které bez ní mají problémy se o své trápení podělit.

Merlin

Ocenění Spící srdce, které se dává in memoriam, získal služební pes Merlin. Řadu let byl nepostradatelnou součástí Městské policie hl. m. Prahy a chránil strážníky před všemi, kteří by je mohli při výkonu služby nějakým způsobem ohrozit. Se svým psovodem Davidem Voborníkem vítězil na kynologických soutěžích.

Merlin se nejvíce proslavil, když v sobotu 11. září 2021 krátce po půlnoci pomohl v okolí Podleského rybníka v Praze 15 označit místo, kde se nacházel pohřešovaný muž, jenž si chtěl sáhnout na život. Díky lokalizovanému signálu z mobilního telefonu se záchranné složky dostaly až na pozemek, na kterém se nacházely garáže. Zde Merlin detekoval štěkotem uzamčenou garáž, v níž hledaný v autě seděl a pokoušel se otrávit výfukovými zplodinami.

Merlin zemřel 23. dubna 2022 po devíti letech služby.