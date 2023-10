Hladík o Bečvě: Soud rozhodl jako chytrá horákyně, moudrý z toho nejsem

Energoaqua se sérií chyb podle soudu dopustila maximálně přestupku. V tom případě by měla o trestu rozhodnout Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Proti tomuto rozhodnutí se ale postavil státní zástupce a případ poslal k odvolacímu soudu.

Pro potrestání firmy chyběly jednoznačné důkazy, třeba vzorky vody z 20. září 2020, tedy dne otravy Bečvy. Proti firmě ale podle soudkyně svědčily nepřímé důkazy, neoprávněné nakládání s kyanidy nebo to, že firma při vypouštění vody vynechala laguny, které mohly zabránit úniku jedu. Protože to ale udělala s vědomím úřadů, nebylo možné ji potrestat.

Ministr životního prostředí rozhodnutí respektuje, soud podle něj však rozhodl jako chytrá horákyně. „Úplně z toho moudrý nejsem, protože soud řekl, že má za prokázané, že havárii způsobila Energoaqua, ale zároveň jí neuložil trest. Já jsem upřímně čekal dneska od toho soudu buďto jasné rozhodnutí – ,ano, tady je viník a takto bude potrestán‘, anebo ,tato osoba, tato firma, to nezpůsobily‘, potom zproštění viny,“ řekl Hladík.

„To, že se státní zástupce odvolal k odvolacímu soudu (…), ukazuje, že ani státní zástupce, který zastupuje v tuto chvíli stát, s tímto rozhodnutím ztotožněný není,“ poukázal Hladík.

Inspekce životního prostředí pochybila, přiznal Hladík

K rozhodnutí soudu podle něj přispěla i pochybení úřadů, kvůli nimž chybí v případu důkazy. „Chyby se staly v průběhu vyšetřování už na počátku, jak na straně České inspekce životního prostředí, tak na straně vodoprávního úřadu. Kroky, které byly činěny, nebyly činěny s takovou intenzitou, s potřebnou péčí,“ domnívá se ministr. Odpovědí na pochybení byla dle Hladíka například personální výměna na pozici šéfa inspekce.

Výhrady vyjádřil ministr ale i ke „zpolitizování kauzy“. „Můj předchůdce Richard Brabec (ANO) říkal: Do hodin nebo do dnů to bude vyřešené. Pak nakonec z toho byly týdny, měsíce. Po třech letech nemáme viníka, nemáme pravomocné rozhodnutí soudu.“

Zmatky v pravidlech vyšetřování havárií má urovnat novela

Podobným ekologickým haváriím by podle něj v budoucnu měla zabránit novela vodního zákona, kde jsou „nastavena jasná pravidla, jasné postupy, za co penalizovat“. „Máme tady on-line monitoring všech potenciálně velkých znečišťovatelů, máme tady registr výusti,“ uvedl ministr s tím, že předpis zároveň až desetinásobně zvyšuje pokuty pro znečišťovatele.

„Zároveň je tady nastaven už víc než rok proces, jak se havárie na řekách řeší – prvně zasahuje hasičský záchranný sbor, ten také odebírá vzorky. Je jasné, kdo vyšetřuje, je jasná kompetence ČIŽP, vodoprávního úřadu, jednotlivých povodí, stejně jako hasičů,“ doplnil Hladík.

Případ otravy Bečvy bude mít brzy ještě další jednu větev. Obžalováni byli tři úředníci. Návrat řeky do stavu před otravou potrvá podle rybářů minimálně deset až patnáct let.