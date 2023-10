Havlíček: Vláda fatálním způsobem neplní své sliby. Kauza Dozimetr byla jen poslední kapkou

„Myslím si, že zásadní je, pokud vláda činí jinak, než jak prohlašovala v době před volbami, měla by se z toho zodpovídat,“ řekl Havlíček. Druhá věc je podle něj ta, že vláda minulý týden odsouhlasila v rámci konsolidace naráz v jednom dni šedesát zákonů, které zásadním způsobem mění život lidí, firem a obcí. „Z mého pohledu vláda v tom měla být rozumná a měla přijít sama s tím nechat si vyslovit důvěru či nedůvěru v rámci schvalování tohoto balíčku,“ dodal.

Je to podle něj i údajné prorůstání kauzy Dozimetr a nekompetence jednotlivých rezortů, ministerstev a ministrů, co donutilo opoziční hnutí vyvolat mimořádnou schůzi sněmovny. „Protože to, co se odehrává v oblasti energetiky, hospodářské politiky, nedostatku léků a řešení, jak k tomu přistupují jednotliví ministři, to je něco, na co už se fakt nedá dívat. Uvědomme si, že my hájíme zájmy třetiny obyvatel nebo třetiny voličů a ti jsou pochopitelně fatálním způsobem nespokojeni,“ poznamenal Havlíček. Jedním z problémů jsou podle Havlíčka lidé, kteří jsou nekompetentní. „Já říkám takoví parašutisté. Neznají resort, nerozumí mu. Oni tam prostě spadnou,“ poznamenal.

Rakušan podle Havlíčka neměl být minstrem vnitra

Co se týče kauzy Dozimetr Havlíček v rozhovoru pro Mladou frontu DNES řekl, že v normální zemi by Vít Rakušan (STAN) už dávno nebyl ministrem vnitra. „My netvrdíme, že by nemohl být ministrem něčeho jiného, nechť je třeba ministrem školství, ale snad každý pochopí, že nemůže vést vnitro,“ řekl stínový premiér.

Vít Rakušan na jednání sněmovny tvrdil, že jeho hnutí se už s Dozimetrem politicky vypořádalo. Podle Havlíčka měl však sám Rakušan opustit zavčas pozici ministra vnitra. „Je nedůvěryhodný. Tečka. A to není dáno jen používáním šifrovaných telefonů v rámci jedné konkrétní zločinecké skupiny. To je opět jakési vyvrcholení nebo jenom jeden z dalších kamínků do mozaiky. To bylo o konspiračních bytech, o kokainu, o přerozdělování peněz na zahraničních výjezdech přímo s panem Redlem,“ podotkl Havlíček.

Ministr Rakušan spojení s Dozimetrem dlouhodobě odmítá a říká, že žádné problematické hovory nevedl. Šifrovaný telefon prý použil jen třikrát a to v obavě před odposlechy ze strany Agrofertu patřícího do svěřenského fondu předsedy ANO Andreje Babiše.