Ústavní soud zamítl stížnost advokáta Pokorného, od novináře Besta nedostane náklady řízení v plné výši

Sporný článek „Pokorný a Rafaj“ se objevil v roce 2017 v internetovém bulletinu Final Word a také na Bestových sociálních sítích. Týkal se údajné Pokorného role v dění kolem mýtného tendru. Pravomocný verdikt, už dříve potvrzený v jiném řízení také ústavními soudci, uložil Bestovi, aby se omluvil a také se zdržel dalšího zveřejňování dvou pasáží článku.

Konkrétně šlo o věty „Pokorného si teď najal Kapsch, aby u Rafaje zařídil zrušení tendru na výběr mýtného“ a „Řekneme si na rovinu, co se tady děje – Pokorný a Rafaj by se takovým jednáním dopustili trestného činu“. Petr Rafaj byl tehdy předsedou antimonopolního úřadu. Mýtný systém v Česku provozovala v minulosti společnost Kapsch. Ve sledovaném tendru ale uspělo konsorcium SkyToll a CzechToll. Okolnostmi tendru se opakovaně zabýval antimonopolní úřad i soudy, výsledek to však nezvrátilo.

Pokorný žádal také peněžité odškodnění, dohromady 400 tisíc korun od Besta i jeho vydavatelství. Obvodní soud pro Prahu 7 mu přiznal odškodnění 300 tisíc a náklady řízení zhruba 76 tisíc korun. Městský soud nárok na peněžité odškodnění zcela zamítl a náklady snížil zhruba o padesát tisíc korun, což je také konečný výsledek sporu.