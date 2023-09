O předčasný důchod se žádá skoro čtyřikrát častěji než loni. Senioři mají obavy z dopadů reformy

„Výpočtová zamítačka znamená, že si předběžně požádáte o důchod, víceméně si ho zarezervujete. Poté si můžete do půlroku skutečně požádat o předčasný důchod. Ten Vám bude následně přiznán ve stejné výši, jako byste o něj žádali v prosinci minulého roku,“ objasnil Pertold. Jen do srpna letošního roku tak žádost podalo přes 82 tisíc lidí, nejvíc jich Správa sociálního zabezpečení přijala v srpnu, kdy úředníci zpracovali celkem 13 401 žádostí.

Přestože podle vyjádření řady ekonomů a vlády už o předčasný důchod požádali všichni, kterým by se měl díky valorizaci vyplatit, ke konci loňského roku, opak je zřejmě pravdou. Správy sociálního zabezpečení od letošního jara čelí náporů nových zájemců. Za výrazným nárůstem počtu žadatelů stojí podle ekonoma Filipa Pertolda z think tanku IDEA při CERGE-EI, takzvaná „výpočtová zamítačka.“ Právě o ni si kvůli výhodné valorizaci důchodu v posledních třech měsících loňského roku zažádalo necelých 55 tisíc lidí, letos pak dalších 86 tisíc lidí.

Během letních měsíců pak žádost podalo téměř 33 tisíc lidí. Budoucí senioři se tak snaží využít poslední možnosti, kdy mohou o předčasné důchody zažádat podle starých podmínek. „Minulý rok měla obrovský vliv inflace, která lidi nahnala na úřad. Když zažádali do konce roku, nepřišli tak o vysoké valorizace. Letos o prázdninách ovlivnily lidi především debaty o zpřísnění pravidel. O předčasný důchod podle starých podmínek tak mohou zažádat už jen do konce září,“ dodal Pertold.

Schválená důchodová reforma platná od 1. října představuje pro předčasné důchody změnu celé řady parametrů. „Těmi hlavními jsou období, během kterého bude možné zažádat o předčasný důchod. To se zkracuje z pěti let na tři roky před normálním důchodovým věkem. Poté budou muset mít lidé nově alespoň 40 let od pojistné doby, dřív to bylo 35 let. Mimo jiné se s reformou změní také systém valorizací pro předčasné důchody. Dále se rovněž o něco zvýší krácení předčasného důchodu při výpočtu,“ vysvětluje změny ekonom Pertold.