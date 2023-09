Čepro postaví nádrže na skladování desítek milionů litrů benzinu a nafty

Společnost Čepro, která je státním distributorem paliv, v úterý zahájila v areálu v Hněvicích na Litoměřicku výstavbu šesti velkokapacitních nádrží na skladování automobilového benzinu a motorové nafty. Každá bude mít objem deset milionů litrů, společně vytvoří nový skladovací blok. Šest nových nádrží se postaví do čtyř let. Uvedl to generální ředitel Čepra Jan Duspěva. Jde podle něj o investici za zhruba 900 milionů korun.