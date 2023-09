Děti, které nastupovaly do školy za covidu, jsou podle průzkumu méně pohybově zdatné

Olympijský víceboj, do kterého se zapojuje zhruba dvanáct set tuzemských škol, pořádá Český olympijský výbor deset let. Posledního ročníku se zúčastnilo přes sto třicet tisíc dětí od šesti do patnácti let.

„Zjistili jsme k našemu překvapení, že tělocvik je jeden z nejméně oblíbených předmětů. Je tam řada chronických omlouvačů, kteří nechtějí cvičit. Naším cílem je vybudovat povědomí o tom, že nejcennější v našem životě je budovat život ve zdraví. Proto jsme se rozhodli vytvořit několik projektů na podporu sportování dětí a mládeže,“ řekl generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Gracík.

Letošní výsledky ukázaly, že se jejich pohybová zdatnost meziročně zlepšila. „Aktivita dětí ale obecně klesá a výsledky u desetiletých ukázaly, že je potřeba pracovat dál. Výsledky navíc nejsou všude stejné. Zatímco aktivita jihomoravských dětí je v celorepublikovém srovnání na velmi dobré úrovni, děti z ekonomicky znevýhodněných regionů jsou na tom hůře,“ řekl místopředseda Českého olympijského výboru Milan Hnilička.

Důležití v motivaci dětí jsou rodiče i učitelé

To v rozhovoru pro Českou televizi potvrdila i ambasadorka Olympijského víceboje Šárka Kašpárková. „V našem projektu jsou oblíbené všechny disciplíny. Výkonnost dětí v jednotlivých disciplínách se odvíjí od krajů, v některých krajích jsou lepší, jinde horší. Závisí to i od sociálních podmínek. Zlepšili se ve skoku dalekém, v hodu. Největší hybnou silou je rodina, která vede děti ke sportu, a pak učitelé. Pokud jsou tělocvikáři skvělí, jako jsem měla třeba já na základní škole, tak je to na těch dětech vidět,“ řekla Kašpárková. „I z toho důvodu každoročně pořádáme pro pedagogy speciální vzdělávací kempy zaměřené na novinky aplikovatelné do hodin tělocviku,“ dodal Hnilička.

V novém ročníku víceboje mohou školy plnit pět speciálních pohybových výzev. Školáci navíc mohou aktivitu zaznamenávat přes aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, čímž sbírají body pro Českou olympijskou nadaci. Jejím cílem je podpora ve sportování dětí z ekonomicky a sociálně znevýhodněných rodin nebo dětských domovů.