Útoků na Ukrajince v Česku přibývá, varuje organizace In Iustitia. Těch fyzických je téměř polovina

Po ruské invazi na Ukrajinu narůstá v České republice počet útoků na ukrajinsky a rusky mluvící osoby. Uvádí to organizace In Iustitia. Zatímco v roce 2021 tvořily útoky proti Rusům a Ukrajincům 5 procent sledovaných případů, v současné době je to kolem 22 procent. V Událostech, komentářích na to upozornila ředitelka organizace Klára Kalibová.