Realitní kancelář nemůže pokutovat zájemce, který nakonec neuzavře smlouvu, rozhodl Nejvyšší soud

Realitní kancelář nemůže požadovat pokutu za to, že zájemce i přes provedenou rezervaci nakonec neuzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji. Nejvyšší soud zamítl dovolání zprostředkovatele, který si chtěl ponechat rezervační poplatek 72 600 korun. Zájemci o pozemek odstoupili od koupě poté, co zprostředkovatel nezajistil zápis pozemku do katastru a nevyřešil problém s chybějícími přípojkami a přístupovou cestou. Nejvyšší soud o rozhodnutí informoval na svém webu.